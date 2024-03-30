Зеленский заявил о недовольстве США из-за атак на российские НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США негативно отреагировали на удары по российским нефтяным предприятиям. Интервью с украинским лидером опубликовала газета The Washington Post.

«Реакция США на это не была положительной», — сказал Зеленский. При этом он отметил, что Украина использовала дроны собственного производства.

Украинский лидер заявил, что страна остановит атаки на энергосистему России, когда РФ заплатит аналогичную цену за удары по украинским объектам. «Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергосистемы, и россияне атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. <…> Это честно», — сказал он.

Ранее газета Financial Times писала, что США призвали Украину прекратить атаковать объекты российской энергетической инфраструктуры. По данным издания, удары по предприятиям российского нефтеперерабатывающего комплекса вызвали у Вашингтона опасения, что это приведет к росту цен на нефть и поставит под угрозу работу важной для Запада энергетической инфраструктуры.

Газета отметила, что с начала года украинские дроны атаковали не менее девяти крупных российских НПЗ, а также несколько терминалов, складов и хранилищ.

Из-за атак производство бензина в России сократилось более чем на 14%. Агентство Reuters писало, что Россия увеличила импорт бензина из Беларуси, чтобы на внутреннем рынке не было дефицита топлива.

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