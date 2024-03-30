Американского военного заподозрили в передаче секретных данных праворадикальному движению

ФБР заподозрило аналитика Военно-воздушных сил США Джейсона Грея в передаче секретных данных антиправительственному праворадикальному движению Boogaloo. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на отчет ведомства. На передачу данных Грея якобы подтолкнуло разочарование в правительстве. Но осудили его в итоге за распространение детской порнографии. Вот что известно об этой истории.

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По версии следствия, Грей якобы передал секретные данные семи людям, личности некоторых из них до сих пор не установлены. Как предполагают спецслужбы, Грей сделал это «для продвижения идеологии Boogaloo» — праворадикального американского движения, выступающего против правительства.

В 2022 году управление криминальных расследований ВВС США (AFOSI) уведомило ФБР, что военнослужащий Джейсон Грей признался в создании посвященной движению Boogaloo страницы в фейсбуке. На это его побудило разочарование в правительстве США, утверждается в отчете ведомства. В ФБР предполагают, что Грей получил секретную информацию, когда служил на Аляске, где у него был доступ к данным Агентства национальной безопасности (АНБ).

В ведомстве отмечают, что Грей передал данные через Discord. Там он общался с другими пользователями в нескольких каналах, в том числе посвященных движению Boogaloo, черному юмору, мемам и критике правительства США.

В отчете ФБР информация, которую передал Грей, описана как «изображение», которое, «по-видимому, было засекреченным». Следователи не уточнили, была ли это фотография, сделанная Греем, или же какое-то другое изображение.

Согласно информации, которой владеет издание, Грею не предъявили обвинение в разглашении секретных данных. Однако, судя по судебным протоколам, его приговорили к пяти годам заключения за распространение детской порнографии: ее нашли на его устройстве во время расследования дела об утечке данных. Грей признал свою вину, уточняет The Washington Post.

Boogaloo — это децентрализованное радикально правое движение. Сторонники Boogaloo (их также часто называют Boogaloo Boys) выступают за право человека свободно носить оружие и резко критикуют американское правительство. Они утверждают, что ожидают второй гражданской войны в США, и даже пытаются спровоцировать ее начало.

В апреле 2023 года по похожему делу об утечке секретных данных в Discord был арестован 21-летний рядовой первого класса ВВС Национальной гвардии в Массачусетсе Джек Тейшейра. Его обвинили в распространении секретных документов Пентагона. Позже документы появились в русскоязычных телеграм-каналах.

4 марта Тейшейра признал свою вину, и суд вынесет ему приговор в сентябре 2024 года. По этому делу Тейшере назначат не менее 11 лет лишения свободы, сторона обвинения настаивает на 16 годах и 8 месяцах.