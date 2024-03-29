В больнице Чехии по ошибке сделали аборт не той пациентке

В Праге сотрудники Университетской больницы Буловка перепутали пациенток, в результате чего беременная женщина потеряла ребенка. Об этом сообщает CNN Prima News.

Инцидент произошел 25 марта. В тот день в больнице находились две иностранки азиатского происхождения. Одна из них приехала на плановый осмотр и была на четвертом месяце беременности. Другой должны были провести процедуру кюретаж — выскабливание полости матки — ее делают при лечении заболеваний матки, а также для прерывания беременности. Издание PrahaIN.cz отмечает, что вторая пациентка не была беременна.

Как объяснила пресс-секретарь больницы, из-за несоблюдения правил внутреннего распорядка операцию сделали не той пациентке, что привело к выкидышу.

Руководители клиники принесли извинения пациентке, которая потеряла ребенка, и ее семье, пообещав выплатить компенсацию, размер которой не сообщается. Они также сообщили об инциденте в министерство здравоохранения Чехии.

«Произошла непростительная ошибка, обусловленная человеческим фактором. Виновные лица отстранены от работы. Мы продолжим разбираться в ситуации и следить за информацией из больницы», — заявил пресс-секретарь министерства Ондрей Якоб.

Сотрудников, которые перепутали пациенток, отстранили от работы. Ведется расследование. При этом источник PrahaIN.cz утверждает, что руководство больницы грозится уволить сотрудников, которые будут общаться на эту тему с журналистами. В самой клинике, как пишет Kosa.media, это отрицают.

Директор Союза пациентов Чехии Любош Олеяр раскритиковал руководство больницы за «недостаточные извинения» и заявил, что отсутствие переводчика в клинике — непростительная ошибка.

Читать еще При смертной казни убивают и невиновных История человека, которого расстреляли вместо Чикатило

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.