Воевавший в Украине полковник спецназа ГРУ стал жертвой теракта в «Крокусе»

В результате теракта в московском «Крокус Сити Холле» 22 марта погиб полковник спецназа ГРУ и участник войны в Украине Тимур Мясников. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на телеграм-канал выпускников суворовских училищ и главу самарского отделения организации «Офицеры России» Артура Маливанчука, который был знаком с погибшим.

По словам Маливанчука, во время нападения террористов на «Крокус» Мясников получил три пулевых ранения. Его госпитализировали, но спустя три дня, несмотря на усилия медиков, он скончался в больнице.

Маливанчук также рассказал, что Мясников ценой своей жизни спас своих родных. Он «успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь», написал знакомый погибшего.

В свою очередь, «Медиазона» отмечает, что фамилия Мясникова была в опубликованном МЧС на следующий день после теракта списке пострадавших.

Как сообщил Маливанчук, Мясников «служил в третьей бригаде спецназа, Генеральном штабе ВС России, награжден многими боевыми орденами и медалями». По его словам, погибший приехал в Москву из зоны боевых действий в Украине за несколько дней до теракта, чтобы повидаться с семьей. Ранее, по данным Маливанчука, Мясников служил в Таджикистане и Косово.

По официальным данным на утро 29 марта, в результате теракта в «Крокус Сити Холле», куда 22 марта ворвалась группа вооруженных людей, погибли 143 человека, еще 360 получили ранения. Как писал близкий к силовикам телеграм-канал Baza, о судьбе еще 95 человек, находившихся в «Крокусе» в момент теракта, ничего неизвестно.

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