Россия и КНДР договорились о запуске чартерных рейсов

Власти России и КНДР договорились о возобновлении чартерных рейсов. Об этом сообщил РИА Новости глава Минприроды России Александр Козлов.

«Тема обсуждалась, Россия и КНДР готовы к возобновлению авиасообщения. Будут формироваться турпотоки и под них будут открываться чартерные рейсы», — сказал он.

По словам Козлова, речи о возобновлении регулярных рейсов сейчас не идет. До этого три чартерных рейса, полетевшие из России в КНДР, были пробными.

Первые туристы из России после перерыва из-за пандемии коронавируса отправились в Северную Корею в начале февраля. Они посетили горнолыжный курорт Масикрён и Пхеньян. Группа состояла из 98 человек.

Делегация КНДР приехала в Россию 27 марта. Предполагается, что ее визит продлится несколько дней.

Власти Приморья в январе стали предлагать жителям региона туристические путевки в КНДР. Стоимость четырехдневной путевки на курорт Масикрён составляет 750 долларов. В нее входят виза, перелет и проживание в четырех- и пятизвездочных отелях с завтраком и экскурсии.

В ноябре прошлого года «Коммерсант» писал, что двум российским авиакомпаниям — «Аэрофлоту» и «Авроре» — власти предложили регулярно летать в Северную Корею. Представители туриндустрии в разговоре с изданием высказывали мнение, что не стоит ждать всплеска спроса на туристические поездки в КНДР при запуске туда дополнительных рейсов, которые могли бы выполнять российские авиакомпании.

Глава КНДР Ким Чен Ын в последний раз посещал Россию в сентябре прошлого года. Приморский губернатор Олег Кожемяко, когда северокорейский лидер прибыл во Владивосток, предлагал отправлять в лагеря КНДР приморских школьников.

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