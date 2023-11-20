Власти предложили авиакомпаниям регулярно летать в КНДР. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, соответствующие предложения о Росавиации получили авиакомпании «Аэрофлот» и «Аврора».

Глава последней Константин Сухоребрик сообщил «Коммерсанту», что его компания подтвердила Росавиации «техническую возможность начала рейсов из Владивостока». При этом в Росавиации, Минтрансе и «Аэрофлоте» от комментариев отказались.

На данный момент регулярные рейсы из России в Северную Корею выполняют лишь самолеты компании Air Koryo, летающие из Владивостока в Пхеньян дважды в неделю.

Опрошенные изданием эксперты в области гражданской авиации отметили, что у российских авиаперевозчиков нет узкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов для выполнения беспосадочных полетов из Москвы в Пхеньян, а широкофюзеляжные не будут должным образом загружены.

Представители туриндустрии, в свою очередь, сообщили «Коммерсанту», что не ждут всплеска спроса на туристические поездки в Северную Корею в случае запуска дополнительных рейсов туда российскими авиакомпаниями.

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