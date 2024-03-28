Силовики избили журналиста RusNews Константина Жарова

В Москве силовики избили журналиста издания RusNews Константина Жарове, работавшего возле дома своей коллеги Антонины Фаворской, у которой проводился обыск.

«Мы думаем, что [силовики] набросились из-за съемок, которые мы вели на месте около дома Антонины [Фаворской], и сотрудникам полиции это, возможно, не понравилось. Нам сказали, что мы наркоманы, что мы шаримся здесь с непонятной целью, возможно, хотим вынести какую-то квартиру, рассмешили меня, назвав медвежатником, стали обвинять в том, что мы пьяные, угрожали избиением, что воплотили в жизнь, угрожали задержанием, но нас с коллегой не оформили», — рассказал Жаров.

«Избивали ногами, на голову поставили ногу, выворачивали пальцы, издевались, когда я пытался встать, требовали показать рюкзак якобы там могут быть взрывчатые вещества», — добавил он.

Накануне корреспондентку издания SotaVision Антонину Фаворскую задержали на выходе из спецприемника «Сахарово». Там она отбыла 10-дневный арест по статье о неповиновении сотруднику полиции. Ее задержали 17 марта, через три часа после возложения цветов на могилу Алексея Навального.

После выхода Фаворской из спецприемника силовики повезли ее к ней домой, где провели обыск. Вместе с Фаворской задержали и двух ее коллег Александру Астахову и Анастасию Мусатову, которые приехали встретить ее к спецприемнику. Обеих доставили в главное управление Следственного комитета, сообщает «ОВД-Инфо». По словам адвоката Натальи Тихоновой, на Фаворскую завели уголовное дело «об участии в ФБК» — по этому делу в качестве свидетеля проходит Анастасия Мусатова.

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