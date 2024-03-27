У спецприемника «Сахарово» задержали журналисток

Корреспондентку SotaVision Антонину Фаворскую, которая должна была освободиться после административного ареста, а также двух ее коллег Александру Астахову и Анастасию Мусатову задержали возле спецприемника «Сахарово». Об этом сообщает SotaVision.

По словам адвоката Михаила Бирюкова, сразу после выхода из спецприемника Фаворскую повезли к ней домой для проведения обыска. Сейчас в ее квартире проходят следственные действия, сообщает SotaVision.

Фотограф Александра Астахова и журналистка Анастасия Мусатова приехали к «Сахарово», чтобы встретить свою коллегу Фаворскую после ареста. Их задержали и доставили в главное управление Следственного комитета, сообщает «ОВД-Инфо». По словам адвоката Натальи Тихоновой, на Фаворскую завели уголовное дело «об участии в ФБК» — по этому делу в качестве свидетеля проходит Анастасия Мусатова.

Следственные действия также проходят дома у Александры Астаховой. Ее статус в уголовном деле не известен.

Антонина Фаворская отбыла в «Сахарово» 10 суток ареста по статье о неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП). Ее задержали 17 февраля, через три часа после возложения цветов на могилу Алексея Навального. В тот момент она находилась в кафе с двумя другими журналистками, среди которых была Анастасия Мусатова.

Как отмечает «Медиазона», в заведение ворвались семеро силовиков, которые сразу направились к ним. Когда Фаворская и Мусатова потянулись к телефонам, чтобы убрать их в карманы, силовики начали кричать о запрете съемки. Они выбили телефон из рук Мусатовой и повалили Фаворскую на стол. Свои документы полицейские показывать отказались.

В итоге Мусатову и Фаворскую отвезли в ОВД «Братеево», а третью журналистку отпустили, сфотографировав ее паспорт. Мусатову отпустили через три часа после задержания, а Фаворскую оставили ночевать в отделе полиции.

На следующий день, 18 марта, Нагатинский районный суд арестовал Фаворскую на 10 суток по статье о неповиновении полицейскому. На суде силовики Ринат Абушаев и Алексей Алтынников утверждали, что Фаворская «демонстративно махала руками, хватала их за форменное обмундирование и пыталась убежать».

Фаворская назвала произошедшее провокацией полицейских и связала это с тем, что уже несколько лет пишет об Алексее Навальном.

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