Криптомагнат из США проведет в тюрьме четверть века за мошенничество и отмывание денег

Федеральный суд Манхэттена приговорил 32-летнего криптобизнесмена и экс-миллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам колонии. Судья Льюис Каплан признал его виновным в мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег, сообщает The Guardian. Также бизнесмена обвинили в лжесвидетельствовании и фальсификации показаний. Помимо тюремного срока суд постановил конфисковать у него 11,2 миллиарда долларов.

Прокуроры запрашивали для Бэнкмана-Фрида от 40 до 50 лет колонии. Один из них, Дэмиан Уильямс, назвал действия бизнесмена «одним из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории». По совокупности статей ему грозило 100 лет лишения свободы. Адвокаты просили назначить их подзащитному срок в 6 лет.

На суде Бэнкман-Фрид впервые с начала процесса принес извинения пострадавшим: «Многие люди чувствуют, что их очень подвели, и я сожалею об этом. Я сожалею о том, что произошло на каждом этапе». Ранее он настаивал на своей невиновности.

По версии следствия, Бэнкман-Фрид присвоил себе более восьми миллиардов долларов, украденных у нескольких тысяч человек. Уголовное дело на него завели после краха основанной им и одной из крупнейших на тот момент криптобирж FTX, что спровоцировало обвал крипторынка в ноябре 2022 года. Бэнкмана-Фрида задержали на его вилле на Багамских островах. Он находился под стражей с августа 2023 года.

В 2021 году состояние бизнесмена оценивалось в 8,7 миллиарда долларов, а уже через год — в 24 миллиарда. На пике популярности, в 2021 году, аудитория основанной им FTX составляла порядка 1,2 миллиона пользователей. Криптобиржа считалась третьей в мире по объему операций. Она рухнула после того, как в середине 2022 года к FTX появились претензии регулирующих органов США, а в прессе начали появляться разоблачительные материалы о махинациях вокруг биржи.

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