Таиланд может легализовать однополые браки

Нижняя палата парламента Таиланда одобрила законопроект, разрешающий заключать в стране однополые браки. Теперь документ должны одобрить Сенат и королевская семья, пишет Би-би-си. Ожидается, что это произойдет к концу 2024 года.

За принятие законопроекта проголосовали 400 из 415 депутатов. В случае одобрения документа вышестоящими органами, Таиланд станет первой и единственной страной Юго-Восточной Азии, признающей однополые союзы.

«Это не универсальное лекарство от всех проблем, но это первый шаг к равенству», — заявил член парламента и председатель комитета нижней палаты по равенству в браке Дануфорн Пуннаканта.

В законопроекте брак описывается как союз двух людей, а не «мужчины и женщины». Как отмечает Би-би-си, в случае принятия документа однополые пары смогут получать семейные налоговые льготы, наследовать имущество и давать согласие на медицинское лечение недееспособных партнеров, что сейчас позволено только разнополым семьям. Также ЛГБТК+ союзы смогут усыновлять детей. Однако нижняя палата не приняла предложение комитета использовать термин «родители» вместо «отцы и матери».

В Таиланде уже есть законы, запрещающие дискриминацию по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации, поэтому он считается одной из самых дружественных к ЛГБТК+ стран в Азии, отмечает Би-би-си. Однако для того, чтобы уравнять в правах однополые и разнополые союзы, потребовались годы. Прошлые попытки легализовать однополые браки провалились, несмотря на широкую общественную поддержку. В конце 2023 года правительственный опрос показал, что 96,6% опрошенных высказались за принятие такого законопроекта.

«Я слежу за парламентскими дебатами, скрестив пальцы», — сказал Би-би-си 35-летний офицер полиции и открытый гей Пхисит Сирихирунчай. «Я рад и уже взволнован тем, что это действительно произойдет. Я подхожу все ближе и ближе к осуществлению своих мечтаний», — добавил он. По словам Психита, он и его партнер планируют пожениться в день вступления в силу этого законопроекта.

«Я чувствую, что сегодня равенство наступило. Это исторический день для тайского парламента, который выступает за права ЛГБТК+», — сказал член парламента от оппозиционной партии «Движение вперед», которое ведет кампанию за равенство браков в парламенте, Туньявадж Камолвонгват.

В 2019 году парламент Тайваня стал первым в Азии, легализовавшим однополые браки. Первый однополый брак в ноябре 2023 года также зарегистрировали в Непале. В 2022 году Сингапур отменил закон, запрещавший однополый секс, но в то же время внес поправки в конституцию, чтобы суды не могли оспаривать определение брака как союза между мужчиной и женщиной. За равенство браков до сих пор борется ЛГБТК-сообщество в Японии, отмечает Би-би-си.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.