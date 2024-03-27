За полтора года Генпрокуратура России изъяла у собственников 15 оборонных предприятий

С начала 2023 года Генпрокуратура России добилась в судах обращения в государственную собственность 15 предприятий военно-промышленного комплекса стоимостью свыше 333 миллиардов рублей. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал генпрокурор Игорь Краснов.

По его словам, речь идет о стратегических предприятиях, которые были незаконно приватизированы. При этом он подчеркнул, что в некоторых случаях оборонные заводы попали под контроль иностранцев, которые «проводили последовательную политику по их уничтожению и нанесению ущерба обороноспособности страны».

Выступая 26 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, Краснов сообщил, что российские прокуроры через суды «добились восстановления контроля государства над десятками стратегических предприятий» общей стоимостью более триллиона рублей.

При этом Владимир Путин, выступая на том же заседании, заявил, что «ни о какой деприватизации, огусударствлении экономики речь не идет». «Работа прокуроров оправдана в тех случаях, когда активы были приобретены в обход, с нарушением закона, и, более того, используются во вред государства», — пояснил Путин.

Только в 2023 году Генпрокуратура России подала 27 исков об обращении в собственность государства предприятий, принадлежавших частным компаниям. По данным «Новой газеты Европа» и «Трансперенси Интернешл — Россия», суммарные активы компаний, которые в 2023-2024 годах российские власти пытались или успешно национализировали, превышают один триллион рублей.

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