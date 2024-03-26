Песков: неуместно говорить о последствиях в случае причастности Киева к теракту в «Крокусе»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас рано рассуждать о том, повлияет ли возможная причастность Киева к теракту в «Крокусе» на готовность Москвы к мирным переговорам.

«Идет следствие. Рассуждения в режиме "если" сейчас неуместны», — сказал Песков ТАСС.

Накануне Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокусе» совершили радикальные исламисты и задался вопросом, почему они пытались скрыться в Украине.

«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Но видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последоваели ислама, чоены запрещенной в России организации ИГИЛ. Сразу возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — сказал Путин.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал Путина «больным и циничным существом» после его слов о возможной причастности Киева к теракту.

«Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой, и это снова транслировали по телевидению. Опять обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он — самое большое окно для террора. Он и его спецслужбы», — сказал Зеленский в вечернем обращении 25 марта.

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