Мужа экс-директора «Новой Голландии» задержали за комментарии о теракте в «Крокусе»

Мужа экс-директора петербургского общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николая Конашенка задержали за комментарии о теракте в «Крокусе».

Ранее он опубликовал два поста в своем фейсбуке. «Почему Крокус, а не Кремль? Перепутали?» — говорилось в одном из них. После того, как на посты Конашенка обратили внимание провластные телеграм-каналы, он удалил их и попытался улететь в Ереван.

Сделать этого ему не удалось. Силовики задержали его в аэропорту Пулково. Видео, на котором Конашенка уводят мужчины в штатском и балаклавах, опубликовало петербургское издание «Фонтанка». Позже силовики распространили видео с извинениями Конашенка.

В петербургском МВД сообщили, что посты задержанного содержали «высказывания с признаками экстремизма». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили там.

В свою очередь, жена Конашенка Роксана Шатуновская, которая 13 лет занимала пост генерального директора петербургского общественного пространства «Новая Голландия», объявила, что покидает свой пост.

«По обоюдному согласию меня и моего руководства мы пришли к решению, что я больше не могу занимать свою должность и исполнять свои обязанности в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания», — написала она в своем инстаграме.

Шатуновская добавила, что «не поддерживает и осуждает» сказанное мужем и всем сердцем соболезнует жертвам теракта, но «остается со своей семьей».

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