В Москве 700 человек эвакуировали из хирургического центра из-за угрозы минирования 

В Москве эвакуировали один из корпусов Национального хирургического центра имени Пирогова. Это произошло после звонка с сообщением о минировании, рассказал директор центра Олег Карпов.

«Эвакуация произведена, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. Работают кинологи, спецслужбы», — сказал он.

Всего эвакуировали около 700 человек из консультативно-диагностического центра. По словам Карпова, среди них нет лежачих больных или пострадавших из «Крокуса» — они находятся в другом корпусе.

Ранее сообщалось, что в НМХЦ им. Пирогова доставили как минимум троих пострадавших при теракте и пожаре в «Крокус Сити Холле».

После теракта в Москве и других городах прошла волна эвакуаций из торговых и медицинских учреждений из-за угрозы взрыва.

Так, только сегодня в столице из-за сообщения о якобы заложенной бомбе эвакуировали торговый центр «Мозаика». В Московской области эвакуация прошла в торговом центре «Город» в Лефортово, а в Волгограде из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали посетителей и персонал ТРК «Мармелад». В Петербурге после срабатывания пожарной сигнализации идет эвакуация посетителей торгового дома «Пассаж».

В Екатеринбурге эвакуировали поликлинику клинического перинатального центра на улице Антона Валека. Там обнаружили бесхозный предмет, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Сообщается, что пациентов разместили в библиотеке, которая расположена неподалеку в этом же доме.

Накануне в Санкт-Петербурге мужчина заявил, что заложил бомбу в торговом центре «Лондон Молл». Прибывшие на место кинологи не нашли взрывное устройство. Мужчину задержали.

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