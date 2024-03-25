В Забайкалье участник войны в Украине убил и расчленил собутыльника

Читинский районный суд признал 45-летнего участника войны в Украине Владимира Иванова виновным в убийстве. Об этом сообщает издание «Сибирский экспресс», ссылаясь на данные прокуратуры.

Как говорится в решении суда, осенью 2022 года Иванов выпивал со случайным знакомым. В какой-то момент между ними началась ссора, которая закончилась убийством — Иванов шесть раз ударил своего собутыльника ножом в шею. После этого он рачленил тело, отрезав у него кисти рук, и спрятал в «болотистой безлюдной местности».

Тело обнаружили только в следующем году, но личность убитого установить так и не смогли. Как пишет «Сибирский экспресс», ему было 45–60 лет, а на теле были многочисленные татуировки.

Дело об убийстве против Иванова суд начал рассматривать в феврале, а уже спустя полтора месяца вынес решение, назначив ему 13 лет и три месяца колонии строгого режима.

По данным издания, это не первое уголовное преступление, совершенное Ивановым. Так, ранее он судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК). В 2021 году его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима за жестокое избиение собственного брата. Иванов бил родственника штыковой лопатой. В результате пострадавший получил множественные ушибы, раны головы, переломы костей лицевого скелета, а также закрытую черепно-мозговую травму, которая угрожала его жизни.

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