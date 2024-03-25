Шахтер погиб при обрушении на руднике «Русала»

Рабочий погиб под завалами в шахте «Кальинская» Североуральского бокситового рудника (СУБР) в Свердловской области. Об этом сообщает «Интерфакс». Из-под завалов также извлекли другого шахтера — он выжил и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Обрушение горной породы в шахте произошло утром 25 марта. Под завалами оказались двое рабочих. Изначально сообщалось, что они подавали сигналы. В региональном МЧС отчитались о прибытии на место горноспасателей и специальной техники. В ведомстве добавили, что обрушение не повлияло на работу шахты, и что эвакуация смены не проводилась.

Начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Валерий Горелых рассказал «Коммерсанту-Урал», что оказавшиеся под завалами рабочие — это местные жители 1992 и 1997 годов рождения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (статья 217 УК).

Еще одно обрушение в шахте «Кальинская» произошло 30 апреля 2020 года. Тогда пострадали трое рабочих. Этот рудник принадлежит компании «Русал» и расположен в Североуральске. На сайте сообщается, что в год на шахте добывают до трех тонн боксита.

18 марта обвал горных пород также произошел на руднике комбината «Пионер» в Амурской области — одном из крупнейших золотодобывающих предприятий России. С тех пор там заблокированы 13 рабочих, связи с ними нет. По информации ТАСС, рудник «с высокой вероятностью» затоплен. Спасатели бурят несколько скважин, чтобы добраться до шахтеров. В Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации.

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