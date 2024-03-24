Власти Польши заявили о залетевшей на свою территорию российской ракете

Российская ракета залетела на территорию Польши. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.

Там уточнили, что одна из ракет, запущенных дальней авиацией России, нарушила воздушное пространство Польши в 4:23 утра.

«Объект вошел в польское пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд. В течение всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы», — заявили польские власти.

Воздушные силы Украины заявили, что в ночь на 24 марта Россия выпустила по стране 29 крылатых ракет Х-101/Х-555. 18 из них украинским силам удалось сбить.

Кроме того, российские войска выпустили по территории Украины 28 дронов. 25 беспилотников силы Украины сбили на территории Днепропетровской, Херсонский, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

В апреле 2023 года на территории Польши обнаружили обломки «неопознанного военного объекта». СМИ писали, что это была ракета класса «воздух-земля» без боеголовки и с надписями на русском языке на корпусе.

До этого, в ноябре 2022 года, на территории Польши упали две ракеты. В результате произошедшего погибли два человека. В Украине заявили, что это были российские ракеты, а в России утверждали, что там упали ракеты украинской ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда назвал падение двух ракет на территории страны «несчастным случаем». Дуда также подчеркнул, что ничто не указывало на преднамеренный обстрел польский территории.

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