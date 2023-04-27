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В Польше обнаружили обломки «неопознанного военного объекта» с надписями на русском языке

11:09 • 27.04.2023

В центральной части Польши обнаружили обломки «неопознанного военного объекта». Сообщение об этом появилось в твиттере Министерства обороны страны. 

«Части неопознанного военного объекта были найдены в окрестностях Замостья, примерно в 15 километрах от города Быдгощ», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что ситуация не угрожает безопасности местных жителей, а на месте работают сотрудники полиции и саперы. 

По словам польского министра юстиции Збигнева Зебро, прокуратура начала расследование инцидента. 

В свою очередь, польское радио RMF утверждает, что найденный объект — это ракета класса «воздух-земля» без боеголовки и с надписями на русском языке на корпусе. 

В ноябре в день массированного российского удара по Украине на территории Польши упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Киев тогда утверждал, что их выпустили российские военные. А в Москве настаивали, что в Польше упали отклонившиеся от курса ракеты украинской ПВО. 

Президент Польши Анджей Дуда тогда назвал произошедшее «несчастным случаем», подчеркнув, что ничто не указывает на преднамеренный обстрел территории страны. 

Источники: Министерство обороны Польши, Збигнев Зебро, RMF

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