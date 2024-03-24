Одежда стрелков из «Крокуса» на видео ФСБ и ИГ совпала

Одежда фигурантов дела о стрельбе в «Крокусе» на записи, опубликованной ФСБ, совпала с одеждой боевиков на видео из зала, которую накануне распространили ресурсы, связанные с «Исламским государством». Записи проанализировали «Важные истории» и The Insider.

В частности, представившийся на видео ФСБ как Раджаб Ализаде на обоих записях одет в футболку песочного цвета. На групповой фотографии из «Крокуса», которую тоже распространило ИГ, принты на его футболке замазаны.

19-летнего Мухаммадсобира Файзова задержали в зеленом бомпере и зеленой футболке. На видео, распространенном ИГИЛ, он говорит, что теракт происходит «ради бога».

Имя еще одного боевика неизвестно. Он не говорил по-русски, но сообщил силовикам о человеке по имени Абдулло. По словам задержанного, этот мужчина купил боевикам машину Renault Symbol «для такси» и совершения теракта. На записи, распространенной боевиками, он в той же одежде, что и на допросе — в длинном зеленом лонгсливе и синих джинсах. Проект WarGonzo «военкора» Семена Пегова писал, что это Залердан Талир Мирзоев.

Еще одного боевика нет на записи ФСБ. Журналисты предположили, что его убили при задержании. Это мужчина в окровавленных джинсах и болотном лонгсливе. «Важные истории» выяснили, что это гражданин Таджикистана Саидарками Рачабализода 1994 года рождения. Журналисты отметили, что в соцсетях он публиковал речи религиозного деятеля Шайха Мухаммада Солехи Пурдила, которые в Таджикистане признали экстремистскими.

Теракт произошел в «Крокус Сити Холл» 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, в результате теракта 133 человека погибли, 154 — пострадали. 24 марта началось опознание погибших.

Здание зала сгорело. Пожарные смогли ликвидировать возгорание лишь 23 марта.

На следующий день после теракта ФСБ опубликовала видео задержания боевиков. Служба утверждала, что подозреваемые якобы собирались перейти российско-украинскую границу.

The New York Times со ссылкой на источники писала, что ответственность за теракт несет ИГИЛ. При этом после случившегося российские провластные телеграм-каналы утверждали, что данные о причастности ИГИЛ к теракту — фейк. Позже в ИГИЛ назвали теракт в «Крокус Сити Холле» «самой жестокой атакой за последние годы».

Владимир Путин до произошедшего в «Крокусе» назвал «шантажом» сообщения Запада о возможном теракте в Москве. «Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — заявил Путин 19 марта во время коллегии ФСБ.

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