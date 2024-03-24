Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 152 человек

МЧС сообщило, что число пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье увеличилось до 152 человек. Об этом пишет ТАСС.

В МЧС назвали ранее известное число погибших — 133 человека.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Им удалось разобрать 91 квадратный метр. К работам по разбору завалов подключилась тяжелая техника.

Стрельба началась в «Крокус Сити Холл» 22 марта перед концертом группы «Пикник». В соцсетях появились кадры, на которых люди разбегаются или прячутся под сиденьями под звуки автоматной очереди.

На следующий день после теракта ФСБ заявила, что в Брянской области задержали четверых подозреваемых в теракте. Они были задержаны с разницей в несколько часов. ФСБ утверждала, что после совершения теракта подозреваемые якобы собирались перейти границу между Россией и Украиной.

The New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что ответственность за теракт несет ИГИЛ. При этом в российских провластных телеграм-каналах распространялась информация, что данные о причастности ИГИЛ к теракту — фейк. Позже в ИГИЛ назвали теракт в «Крокус Сити Холле» «самой жестокой атакой за последние годы». Источники СМИ сообщали, что власти США до теракта предупреждали российские власти о том, что он может произойти.

Владимир Путин за несколько дней до теракта назвал «шантажом» сообщения Запада о возможном теракте в Москве. «Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — сказал Путин 19 марта во время коллегии ФСБ.

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