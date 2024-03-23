Космический корабль «Союз МС-25» со второй попытки стартовал к МКС

Космический корабль «Союз МС-25» с экипажем из трех человек успешно стартовал с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Роскосмосе.

Корабль доставит на МКС российского космонавта Олега Новицкого, космонавтку из Беларуси Марину Василевскую и американского астронавта Трейси Дайсона. Стыковка корабля с орбитальной станцией планируется через двое суток. Новицкий и Василевская вернутся с МКС на Землю 6 апреля.

Запуск удалось совершить только со второй попытки. Изначально корабль должен был стартовать к МКС 21 марта, однако запуск был отменен всего за 20 секунд до его начала. По словам историка космонавтики Александра Железнякова, это первый случай в истории советской и российской космонавтики, когда запуск отменили за столь малое время до конца предстартового отсчета.

«Такого конкретно никогда еще не было. В истории отечественной космонавтики вот так непосредственно перед командой “старт“ пуски пилотируемых кораблей не отменяли. Были другие эксцессы, а такого рода инцидентов не было. С беспилотными — случалось, а с пилотируемым — нет», — рассказал Железняков.

Причиной отмены запуска тогда стала просадка напряжения химического источника тока, сообщили в Роскосмосе. Глава Роскосмоса Юрий Борисов сравнил эту неисправность с «закипанием аккумулятора» у автомобиля.

После успешного запуска Борисов объявил минуту молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта в Москве. «Позвольте, от нашего имени мы передадим искренние слова соболезнования родным и близким», — сказал он.

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