Почти пять миллионов животных погибли из-за суровой зимы в Монголии

Монголия переживает одну из самых суровых зим за последние 49 лет. По официальным подсчетам, она уже погубила примерно 4,7 миллиона животных. По прогнозам, ситуация будет только ухудшаться. Уже сейчас есть угроза, что скотоводческие хозяйства Монголии останутся без скота и запасов еды. Об этом сообщает Международный Красный Крест.

Суровые погодные условия приводят к тому, что пастбища замерзают и покрываются толстым слоем снега и льда. В таких условиях животные оказываются не способны найти пропитание и умирают. Причем год назад от аналогичных причин погибло до полумиллиона животных, а правительство Монголии уже тогда называло эту ситуацию гуманитарным кризисом. С ноября 2023 года плохая погода покрывает 76% страны, но с февраля 2024 года смертность резко увеличилась и теперь оказывает негативное влияние на 75% скотоводческих хозяйств.

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По разным оценкам, от 25% до 30% граждан Монголии — кочевники-скотоводы: это примерно 800 тысяч или 1,1 миллиона человек. Их пропитание и способность обогреть дом полностью зависит от скота, который они продают на рынках. Наиболее уязвимы маленькие хозяйства, так как им сложнее восстанавливаться от суровых условий.

Уже сейчас более семи тысяч семей остаются без полноценных приемов пищи, а из-за тяжелых снегопадов погребено более тысячи геров (традиционное монгольское жилье, похожее на юрты). К 18 марта 2,257 семей потеряли более 70% своего скота.

Несмотря на то что началась весна, ожидается, что погодные условия будут лишь ухудшаться. Власти Монголии объявили режим повышенной готовности, который продлится до 15 мая, а 19 марта Красный Крест запустил сбор средств для помощи пострадавшим хозяйствам.

По мнению директора Красного Креста Азиатско-Тихоокеанского региона Александра Матеу, погодные условия в Монголии слишком экстремальны. Это приводит к разрушительным последствиям для экономики, так как ограничивает перемещение, торговлю и доступ к медицине и образованию, особенно в отдаленной сельской местности.

В этом году дзуд (так в Монголии называют это стихийное бедствие, бескормицу) был самым суровым и разрушительным за последние 49 лет. В январе 2024 года, по данным ВОЗ, в бедственных условиях находилось около 90% Монголии. Условия были настолько ужасны и температура опускалась так низко, что привела к Белому и Железному Дзуду. Обычно животным препятствует либо один, либо другой, но в этот зимний период он был двойным: под очень толстым слоем снега (белый дзуд) находился твердый лед (железный дзуд).

Монголия — одна из тех стран, что наиболее подвержена глобальному потеплению. За последние 70 лет температура в Монголии увеличилась на 2,1°C — притом что в среднем по планете с 1880 года температура стала выше на 1°C. Это повлияло на то, как страна переживает все четыре времени года: после засушливого жаркого лета наступает период суровой и очень холодной зимы.

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