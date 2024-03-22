Франция и Китай давят на Украину и требуют отказаться от списка «спонсоров войны»

В ближайшие дни Украина может отказаться от своего списка «спонсоров войны» под давлением со стороны нескольких стран, в числе которых — Китай, Франция, Австрия и Венгрия. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Согласно данным собеседников агентства, список «спонсоров войны», составленный Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украина уберет из публичного доступа уже в пятницу, 22 марта. Вместе с ним будет закрыт сайт, на котором представлена информация о физических и юридических лицах, которые как сотрудничают с российским военно-промышленным комплексом (ВПК), так и просто остаются на российском рынке. На момент публикации новости «Холодом» сайт со «спонсорами войны» был еще доступен.

Хотя у списка нет юридической силы, компании, которые упоминались в нем, терпели репутационный ущерб. В статье говорится, что Китай потребовал убрать из списка 14 местных компаний еще в феврале 2024 года.

Если Украина откажется от списка «спонсоров войны», это может свидетельствовать о готовности руководства страны смягчать свою позицию по некоторым вопросам — спустя два года полномасштабной войны Украине все сложнее сохранять поддержку союзников на прежнем уровне, считают в агентстве.

В списке «спонсоров войны» есть информация о 76 гражданах Китая, 44 гражданах США, 17 гражданах Франции, а также 14 китайских компаний, 4 французских компаний и 9 американских. Среди них — сеть гипермаркетов Auchan, компании Leroy Merlin и Bonduelle из Франции, корпорация Xiaomi из Китая, швейцарская корпорация Nestle и американская транснациональная компания PepsiCo.

До середины декабря 2023 года среди «спонсоров войны» был указан австрийский банк «Райффайзен», но Украина временно исключила его из этого списка.

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