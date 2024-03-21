Суд запретил Навального на территории России

Новоуренгойский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа оштрафовал на 1000 рублей местного врача-терапевта Газрата Зулманова из-за выкрикивания лозунгов об Алексее Навальном. Суд объяснил свое решение тем, что «Навальный запрещен на территории России». Внимание на это обратил исследовательский центр «Сова».

Решение было вынесено еще 19 февраля. Зулманова осудили по статье о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Поводом для преследования стало то, что в ночь на 17 февраля он вышел на Центральную площадь в Новом Уренгое и закричал: «За Навального! Навальный был борцом за нашу свободу! Сегодня его убили! Неужели всем наплевать?». Видео, на котором мужчина кричит на площади, опубликовали в паблике «Girls Emotions» во «Вконтакте», говорится в постановлении суда.

«Согласно решению Московского городского суда от 09.05.2021г. № 3а-1573/2021, Навальный А.О. запрещен на территории Российской Федерации. В связи с чем, Зулманов Г.М. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ», — постановил Новоуренгойский суд, судя по всему, допустив в документе ошибку в инициалах политика.

Суд мог иметь в виду решение Мосгорсуда от 9 июня 2021 года о признании штабов Алексея Навального «экстремистскими». Вероятно, Новоуренгойский суд трактовал запрет на работу штабов Навального как запрет на самого Навального. Проверить, была ли фраза о «запрете Навального» в решении Мосгорсуда, нельзя, поскольку материалы по этому делу засекречены.

Новоуренгойский суд отмечает, что на заседании Зулманов признал вину и рассказал, что в ночь на 17 февраля он был пьян и «неверно истолковал информацию, просмотренную им в интернете».

О том, что российские суды приравнивают фамилию Алексея Навального к экстремистской символике, ранее сообщал «Первый отдел». Правозащитники рассказывали о таких случаях в Челябинске, Краснодаре, Мурманске и Ульяновске.

При этом фамилия Навального не может считаться экстремистской символикой, сказал адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов: «Символика, которая признается экстремистской, должна быть указана в решении суда. Ни одним решением суда фамилия Навального не была запрещена и не может быть запрещена. Имя и фамилия — это то, что нельзя отнять у человека».

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