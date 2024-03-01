Поддержать
Новости

Суды приравняли фамилию «Навальный» к экстремистской символике

20:16 • 01.03.2024

Суды как минимум в четырех регионах приравняли фамилию «Навальный» к символике экстремистской организации. Об этом сообщает «Первый отдел» со ссылкой на три постановления об административных делах, выписанных участникам акций памяти Алексея Навального в Челябинске, Краснодаре и Мурманске. О составлении протокола за упоминание фамилии оппозиционера также сообщалось в Ульяновске. 

Одно из постановлений, оказавшееся в распоряжении «Первого отдела», было выписано в отношении девушки, которая вышла на улицу с плакатом: «Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вова». 

«На тексте надписи присутствует имя и фамилия основателя и лидера общественного движения “Штабы Навального”, некоммерческих организаций “Фонд борьбы с коррупцией” (ФБК), “Фонд защиты прав граждан” (ФЗПГ), которые неоднократно использовали имя и фамилию “Алексей Навальный” как атрибутику и символику», — говорится в постановлении. 

«Первый отдел» отмечает, что при описании обстоятельств «нарушений» суд использовал «экспертизу» 25-летнего доносчика Данилы Михеева. Его выводы не раз использовались в судах на делах о демонстрации запрещенной символики из-за логотипов, связанных с Навальным. В 2022 году Минюст признал его «неквалифицированным» экспертом.

Правозащитникам «Первого отдела» известно о случаях приравнивая фамилии «Навальный» к эстремистской символике в Челябинске, Краснодаре и Мурманске. Ранее также стало известно, что протокол об административном правонарушении за упоминание Алексея Навального составили на ульяновского журналиста и автора телеграм-канала «Симбирский шугожор» Виталия Ахмерова. 

Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов отмечает, что это можно считать практикой, а не «эксцессами на местах».   

«Эти решения показывают, что такая практика пошла в разных регионах, а это говорит об одном —  соответствующий циркуляр спустили сверху», — сказал он. 

В то же время, по его словам, фамилия Навального не может считаться экстремистской символикой.   

«Символика, которая признается экстремистской, должна быть указана в решении суда. Ни одним решением суда фамилия Навального не была запрещена и не может быть запрещена. Имя и фамилия —  это то, что нельзя отнять у человека», — сказал Смирнов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать