Премьер-министр Италии потребовала 100 тысяч евро компенсации за порно-дипфейк

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони потребовала 100 тысяч евро в качестве компенсации ущерба за публикацию порно-ролика с участием ее дипфейка. Об этом сообщает Би-би-си.

Мелони требует компенсации от 40-летнего мужчины и его 73-летнего отца. Предполагается, что они выложили на американский порносайт дипфейковые порнографические видеоролики, на которых якобы изображена премьер-министр. Видео собрали миллионы просмотров, отмечает Би-би-си. Это произошло в 2020 году, за два года до того, как Мелони заняла пост премьер-министра Италии.

Ожидается, что она даст показания по этому делу в суде Сардинии 2 июля. В случае присуждения ей компенсации в 100 тысяч евро Мелони пообещала пожертвовать эти деньги в фонд женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Адвокат премьер-министра назвал иск «символическим», призванным «послать сигнал женщинам, ставшим жертвами такого рода злоупотребления властью, не бояться выдвигать обвинения».

Дипфейки — это фото или видео, на которых лицо одного человека помещается на тело другого с помощью цифровой обработки. На прошлой неделе Европарламент одобрил первый в мире закон о регулировании систем искусственного интеллекта. Согласно документу, сами по себе дипфейки не считаются незаконными. Однако их создателей обязали четко обозначать, что изображения, видео или аудио сгенерированы нейросетью.

Ранее суд в Англии впервые отправил в тюрьму обвиняемого в рассылке дикпиков. 39-летний Николас Хоукс проведет в заключении 1,3 года за то, что он отправил фотографии своих гениталий незнакомым женщине и 15-летней девочке через соцсети.

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