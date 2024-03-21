Две колонии закроют из-за отъезда большинства заключенных на войну

В Красноярском крае закроют две исправительные колонии: №16 в поселке Громадск и №7 в селе Арейское. Причина — в отъезде большинства заключенных, которые там содержались, на войну в Украину. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Марк Денисов. Его цитирует региональное издание Prmira.ru.

Денисов выступил на сессии краевого заксобрания с отчетом о своей работе. Он рассказал, что две колонии будут закрыты до конца 2024 года «в целях оптимизации и экономии». Омбудсмен выразил обеспокоенность по этому поводу, так как, по его мнению, колонии могут вновь понадобиться в течение пяти лет.

«Война рано или поздно закончится. Все вернется на круги своя, ведь социальная структура общества не изменилась. Через пять лет будем иметь перелимит нарушений прав осужденных и мучительно, втридорога разворачивать новые пенитенциарные учреждения», — сказал он.

В ходе выступления Денисов добавил, что в 2023 году за счет отправки заключенных на фронт количество жалоб на ФСИН уменьшилось на 25% по сравнению с 2022 годом.

В ИК-7 в Арейском, которую, по словам Денисова, собираются закрыть, содержится в том числе журналист и экс-советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов. В 2022 году суд приговорил его к 22 годам строгого режима за «госизмену».

19 марта Госдума приняла несколько законопроектов, которые освобождают мобилизованных и контрактников от уголовной ответственности за заключение контракта с Минобороны. Исключение сделали лишь для обвиняемых по статьям о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Также в одном из принятых документов депутаты прописали процедуру освобождения заключенных, которые подписали контракты с Минобороны. Они смогут освободиться условно — контроль за ними возложили на командование воинских частей.

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