Россия начала производить трехтонные управляемые авиабомбы

Россия начала массовое производство трехтонных управляемых авиабомб ФАБ-3000. Об этом отчитались в Минобороны.

21 марта министр обороны Сергей Шойгу посетил завод в Нижегородской области. Ведомство опубликовало видео, на котором министр ходит мимо бомб размером с легковые автомобили. Руководство завода отчиталось перед Шойгу, что предприятие «многократно увеличило» производство авиабомб ФАБ-500, в два раза увеличило производство ФАБ-1500, а с февраля начало массовое изготовление ФАБ-3000.

ФАБ-3000 — это пилотируемая авиабомба, состоящая из фугасной взрывчатки весом в три тонны. Государственное издание «РИАМО» писало, что такие бомбы сбрасывают с высоты до 16 тысяч метров.

Ранее CNN опубликовал текст, в котором говорилось, что использование Россией бомб ФАБ-1500, которые в два раза меньше ФАБ-3000, может изменить линию фронта в Украине.

«Почему они используют эту бомбу? Потому что ущерб, нанесенный ей, очень серьезен. Если выживешь, у тебя гарантированно будет контузия. Это оказывает большое давление на моральный дух солдат. Не все наши ребята это выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, ФАБ-1500 — это ад», — говорил о ФАБ-1500 военнослужащий ВСУ в разговоре с CNN.

Военный обозреватель Bild Юлиан Репке писал, что ФАБ-1500 может пролетать до 40 километров, корректировать свой курс с помощью спутниковой навигации и поражать цели с точностью до 20 метров. При ударе радиус поражения составляет более 200 метров, что позволяет бомбе наносить огромный ущерб, говорил эксперт.

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