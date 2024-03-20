Суд снизил штраф жительнице Ярославля Светлане Зотовой

20 марта апелляционный военный суд снизил с 350 тысяч рублей до 330 тысяч штраф для 57-летней жительницы Ярославля Светланы Зотовой, которую обвинили в оправдании терроризма и призывах к терроризму и экстремизму из-за комментариев в телеграме. Об этом «Холоду» сообщила сама Зотова.

Инициатором пересмотра решения стала прокуратура, которая не согласилась с решением суда первой инстанции. Она требовала ужесточить приговор, обосновав это ошибками, допущенными в оформлении судебного заключения. Обвинение также заявило, что в суде не выявили «причины и мотивы преступления» (апелляционное представление есть в распоряжении редакции). Также гособвинитель Яковлева Н.Е. указала, что Зотова не раскаялась и не привела в суде «причины, побудившие ее разместить публичный комментарий» для «широкого круга лиц».

Сама Зотова в заседании участия не принимала, ее интересы представляла адвокат Надежда Демидова из Ярославля по видеосвязи.

«Я думаю, что суд принял во внимание ходатайство моего адвоката о том, что моя младшая дочь Варя получила травму, ей требуется дорогостоящая операция в Москве», — сказала Зотова «Холоду».

За три месяца до апелляции, 6 декабря 2023 года, Второй Западный окружной военный суд Москвы признал Светлану Зотову виновной и приговорил ее к штрафу в 350 тысяч рублей. Также ей на два года запретили администрировать интернет-ресурсы.

Зотовой вменили написание трех антивоенных комментариев в телеграм-каналах.

У Зотовой трое детей: 33-летний сын и две дочери, которым 20 и 14 лет. Летом 2023 года тот же 2-й Западный окружной военный суд Москвы суд, который ее оштрафовал, приговорил ее дочь Валерию к шести колонии за «попытку теракта». На момент вынесения приговора ей было 19 лет. Ей вменили попытку поджога пункта сбора помощи для мобилизованных в Ярославской области, однако родные и адвокат Валерии считают обвинение провокацией ФСБ. «Холод» ранее рассказывал историю преследования семьи Зотовых.

«Вчера из колонии звонила Лера, ревела в трубку. Она боялась, что меня могут посадить. Я ей сказала, что надо держаться. — сказала Светлана Зотова. — Теперь оплачу штраф, надо будет собирать очередную посылку Лере в колонию и заниматься здоровьем младшей дочери».

Деньги на выплату штрафа Зотовой ранее помог собрать «Мемориал», оплатить ей его надо будет в течение 60 дней.

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