С сына российского олигарха сняли санкции

Европейский суд юстиции снял санкции с Никиты Мазепина — автогонщика и сына российского олигарха Дмитрия Мазепина. Об этом пишет ТАСС.

Суд посчитал, что родственной связи с Мазепиным-старшим недостаточно для того, чтобы подтвердить общие интересы и, следовательно, оставить его в санкционных списках. «В соответствии с устоявшейся судебной практикой этот критерий подразумевает наличие связи, выходящей за рамки семейных отношений, установленной с учетом набора достаточно конкретных, точных и последовательных признаков», — объяснили в суде.

Дмитрий Мазепин — бывший владелец компании «Уралхим», крупнейшего производителя удобрений в России. Он был заинтересован в том, чтобы аммиакопровод Тольятти — Одесса, приостановленный с начала войны, возобновил свою работу. Во время встречи с Владимиром Путиным в ноябре 2022 Мазепин жаловался на невозможность вывезти аммиак, который делали на «Тольяттиазот». Он рассказывал, что обращался в ООН по этому поводу, но безуспешно.

Bloomberg писал, что поставки по аммиакопроводу могли возобновиться в качестве одного из условий «зерновой сделки». Аммиакопровод имел решающее значение для «Тольяттиазота», поставляющего удобрения в Европу. Однако, по данным издания, стороны не смогли достичь договоренностей.

Мазепин-старший также пытался добиться снятия с себя санкций, но Европейский суд ему отказал.

В середине марта Евросоюз снял санкции против одного из основателей «Яндекса» Аркадия Воложа, выступившего против войны в Украине. В прошлом году он убрал со своего сайта все упоминания России.

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