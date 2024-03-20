Сотрудника клиники в Лондоне могут судить за попытку доступа к данным Кейт Миддлтон

Сотрудники лондонской клиники, в которой лечилась принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, могут столкнуться с судебным разбирательством, пишет The Guardian. Ранее таблоид The Mirror сообщил, что один из сотрудников клиники пытался получить доступ к личным медицинским данным Миддлтон.

The Mirror утверждает, что по крайней мере одного сотрудника частной лондонской клиники «поймали при попытке получить доступ к медицинским данным принцессы», когда она проходила там лечение в январе. Таблоид писал, что сразу после обнаружения этого нарушения руководители больницы связались с Кенсингтонским дворцом и заверили, что проведут расследование.

Замминистра здравоохранения Великобритании Мария Колфилд в разговоре со Sky News назвала получение доступа к записям без разрешения «довольно серьезным нарушением». «Насколько я знаю, полицию попросили разобраться в произошедшем», — добавила она. Позднее представители силового ведомства сообщили, что не получали обращений на эту тему, отмечает The Guardian.

Ранее исполнительный директор клиники Эл Рассел заявил, что при рассмотрении дела о предполагаемой утечке данных в учреждении «будут приняты все необходимые следственные, нормативные и дисциплинарные меры».

«Все в лондонской клинике прекрасно осознают наши индивидуальные, профессиональные, этические и юридические обязанности в отношении конфиденциальности пациентов. Мы очень гордимся выдающейся заботой и осмотрительностью, которую мы стремимся оказывать всем нашим пациентам, которые доверяют нам каждый день […] В нашей больнице нет места тем, кто намеренно злоупотребляет доверием наших пациентов или коллег», — цитирует его The Guardian.

Последний раз Кейт Миддлтон появлялась на публике в декабре 2023 года. В январе Кенсингтонский дворец сообщил, что она перенесла плановую операцию. Первое за несколько месяцев фото принцессы было опубликовано в общем твиттер-аккаунте принца Уильяма и Кейт Миддлтон 10 марта. На фотографии принцесса изображена с тремя своими детьми.

На снимке были замечены грубые следы фотошопа, из-за чего крупные издания отказались публиковать фотографию. На следующий день в официальном аккаунте принца и принцессы появился пост с извинениями, написанный от лица Кейт. С тех пор в соцсетях появилась масса теорий о том, где находится принцесса и что с ней произошло.

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