Новые ракеты КНДР станут угрозой для объектов США

Северная Корея успешно провела тесты гиперзвуковых ракет средней дальности на твердом топливе, сообщило национальное новостное агентство КНДР. В публикации отмечается, что это важный шаг в создании более мощного оружия для поражения отдаленных объектов США в Азии.

Ким Чен Ын лично посетил мероприятие, оценил новые ракеты и заявил, что это важное стратегическое приобретение, сравнимое с межконтинентальными баллистическими ракетами, созданные с целью поражения территории США.

Тесты этих ракет также проходили и в январе 2024 года. Тогда в КНДР заявили, что у ракеты есть маневренная гиперзвуковая боеголовка, способная менять направление движения на очень высокой скорости.

Новые баллистические ракеты средней дальности разработаны таким образом, чтобы в радиус их поражения входила вся Япония, на островах которой находятся десятки тысяч американских военных, американские базы на территории Гуам, где, по утверждению Пентагона, находится один из крупнейших складов американского вооружения в регионе.

Тестовые запуски ракет «случайно» наложились на график визита полуострова Энтони Блинкеном. Их проводили ровно через день после того, госсекретарь США посетил Сеул, где провел Саммит за демократию. Также недавно закончились ежегодные военные учения, проводимые между США и Южной Кореей.

Эти ракеты были анонсированы лидером КНДР еще в 2021 году. Тогда Ким Чен Ын заявил, что они созданы для того, чтобы бороться против развивающейся агрессии США. Такое оружие, по мнению зарубежных экспертов, может стать рычагом для борьбы с давлением Штатов и облегчения санкционного режима, когда страны вернутся к дипломатии.

По мнению экспертов, новые испытания нужны были для проверки работы двигателя на твердом топливе и того, как он будет себя вести в условиях увеличенного время горения. Главная причина, по которой КНДР создает именно эти ракеты, заключается в том, что твердое топливо позволяет существенно уменьшить скорость подготовки ракеты к запуску. Быстрый запуск создаст существенные проблемы для систем ракетного обнаружения.

«Скорее всего, им удалось исправить недочеты, которые они обнаружили на январских испытаниях. <...> Присутствие Ким Чен Ына на испытаниях означает, что испытания нового двигателя почти завершены», — рассказал Bloomberg военный исследователь Шин Хён У.

Также на испытаниях, вероятно, присутствовали ракеты малой дальности KN-25 — эти ракеты из того же семейства, что и те, что Россия покупала у КНДР для войны с Украиной. Военным экспертам удалось обнаружить их по материалу, который опубликовало национальное новостное агентство КНДР — 600-миллиметровые ракеты были выпущены залпом из шести установок.

Ракеты KN-25 принадлежат тому, что же классу, что и ракеты Хвасон-11, которыми Россия неоднократно обстреливала территорию Украины. Известно, что российские военные обстреляли Украину северокорейскими ракетами более 50 раз в шести разных регионах с начала войны. Об этом сообщал глава прокуратуры Харькова Александр Фильчаков.

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