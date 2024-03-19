Умер комментатор Василий Уткин

Умер журналист и спортивный комментатор Василий Уткин. О его смерти сообщает «Матч ТВ». Информацию в разговоре со Sports.ru также подтвердили журналисты Андрей Панков и Грант Гетадарян. Уткину было 52 года.

Фото: Василий Уткин / YouTube

Sports.ru и телеграм-канал Baza утверждают, что Уткин умер из-за проблем с сердцем. По данным Baza, днем 19 марта журналиста доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова на скорой помощи. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность, утверждает канал. Предварительной причиной смерти Baza называет тромбоэмболию легочной артерии.

Василий Уткин получил известность в 1990-е, когда начал вести передачу «Футбольный клуб» на НТВ. Он регулярно комментировал футбольные трансляции на телеканале вплоть до 2015 года. С 1996 года он работал на многих Олимпийских играх. В 2004 и 2005 годах Уткин получил премию «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор».

Помимо НТВ журналист работал в газетах «Коммерсантъ», «Советский спорт», «Известия», а также в «Газете.ру», а «Эхе Москвы», «МАТЧ ТВ», «Спорт FM» и других изданиях. В 2018 году он возобновил программу «Футбольный клуб» на своем ютуб-канале.

Обновлено в 19:21.

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