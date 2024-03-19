Маск рассказал об употреблении кетамина для борьбы с депрессией

Миллиардер Илон Маск в интервью американскому журналисту Дону Лемону рассказал, что врач выписал ему кетамин для борьбы с депрессией.

«Бывают моменты, когда у меня в мозгу возникает своего рода негативное химическое состояние, вроде депрессии <…> А кетамин помогает справиться с плохим настроением», — сказал Маск, отметив, что вопрос о выписанных ему рецептах слишком личный.

По словам Маска, рецепт на кетамин выписал «настоящий врач». Бизнесмен подчеркнул, что не злоупотребляет наркотиком. Кетамин, по словам Маска, не влияет на его работу.

«Если употребить слишком много, то ты не сможешь работать, а у меня много работы. <...> Я принимаю небольшое количество раз в две недели или что-то около того», — пояснил Маск.

Он также добавил, что с ним случаются депрессивные эпизоды, но они не постоянны. Маск считает, что его склонность к депрессии объясняется генетикой.

При этом Маск подчеркнул, что не употребляет алкоголь и не курит марихуану. Лемон напомнил ему, что он курил марихуану во время записи подкаста с Джо Роганом в 2018 году. «Я сделал одну затяжку. Любой, кто курит марихуану, скажет, что я не знаю, как правильно ее курить», — ответил ему Маск.

В январе этого года газета The Wall Street Journal рассказала об употреблении Маском кокаина, кетамина, ЛСД, экстази и псилоцибиновых грибов на закрытых вечеринках. Издание ссылалось на людей из окружения Маска, которые настаивали, что бизнесмен продолжает употреблять наркотики, в частности, кетамин.

В статье WSJ тогда подчеркивалось, что от Маска зависят шесть компаний, часть космической программы США, а также совокупные активы инвесторов на сумму около триллиона долларов.

Маск ответил журналистам постом в соцсети X. Он написал, что с момента записи подкаста у Джо Рогана по просьбе НАСА он проходил тесты, которые не зафиксировали «даже остаточных следов» наркотиков в его организме.

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