Результат Даванкова занизили в нескольких регионах

Голоса за кандидата в президенты Владислава Даванкова во время подсчета голосов намеренно занижали в некоторых регионах, чтобы он занял третье место после Владимира Путина и Николая Харитонова. К такому выводу пришел программист, исследователь выборов Иван Шукшин. Он проанализировал данные с 98% избирательных участков, на которых голосовали традиционным способом (без учета ДЭГ и голосования на оккупированных территориях Украины).

Шукшин рассказал «Холоду», что манипуляции с голосами за Даванкова и Харитонова хорошо видны в тех регионах, где больше всего аномальных голосов. Их он определил с помощью анализа данных о явке и результатов методом математика Сергея Шпилькина.

«Когда мы смотрим на те избирательные участки, где явка выше 70%, то четко видим не только нарисованные голоса за Владимира Путина, но и повышение голосов за Харитонова. А голоса за Даванкова уменьшены. Сравниваем мы это с распределением голосов по тем участкам, где явка составила меньше 70%, такие участки выглядят более честными», — говорит Шукшин.

В качестве примера эксперт упомянул Пермский край: «Синяя линия — это голоса за Путина, пурпурная — за Даванкова, красная — за Харитонова, коричневая — за Слуцкого. Горизонтальная ось графика — это явка, вертикальная — голоса в поддержку кандидатов. Когда явка превышает 70%, синяя линия (путинская) резко растет вверх, но это не единственные изменения. После 70% также растут линии голосов за Харитонова (красная) и Слуцкого (коричневая), а линия за Даванкова (пурпурная), которая раньше (при явки ниже 70%) возвышалась над другими двумя кандидатами, становится ниже них».

График: «Голос»

Шукшин говорит, что похожие тенденции видны и при анализе результатов в некоторых других регионах: при явке до 70% на большинстве участков Даванков занимает второе место после Путина, но как только явка выше 70%, голоса за Даванкова падают, а за Харитонова — растут. Например, похожие аномалии замечены в республике Хакасия, Ульяновской, Рязанской, Брянской, Челябинской, Тульской и Новосибирской областях.

Кроме занижения голосов в пользу Даванкова, Шукшин отметил, что с помощью математического анализа данных виден вброс 22 миллионов голосов — это самый масштабный вброс на федеральных выборах в истории России. По официальной версии, в выборах президента приняло участие 87 миллионов человек. Без учета вброшенных 22 миллионов голосов, реальная явка составила 65 миллионов — это примерно 58% от общего числа избирателей России.

«Анализ данных показывает, что реальная явка действительно составила около 60 процентов, но из-за такого большого числа аномальных голосов сказать точно очень трудно. По моей оценке, явка была от 58 до 63%», — говорит Шукшин.

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