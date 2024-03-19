США заявили об угрозе существованию Украины

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что существование Украины находится под угрозой. Он сделал такое заявление на очередном заседании Контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», пытаясь убедить европейских союзников в том, что военную помощь Киеву нужно увеличить. Остина цитирует Reuters.

«Сегодня выживание Украины находится под угрозой, так же как и безопасность Америки. Я уезжаю отсюда полный решимости поддерживать поток американской военной помощи Украине. Это вопрос выживания и суверенитета для Украины, а также вопрос чести и безопасности для Америки», — сказал глава Пентагона на пресс-конференции по итогам встречи. Как именно Вашингтон собирается поддерживать Киев без дополнительного финансирования, он не уточнил.

19 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к союзным государствам с призывом поставить дополнительные средства противовоздушной обороны, отмечает Reuters. По словам Зеленского, за последний месяц Россия выпустила по Украине 130 ракет, более 320 беспилотников и почти 900 управляемых бомб.

На прошлой неделе администрация Байдена заявила, что направит Украине военную помощь на 300 миллионов долларов. Собеседники Reuters среди американских чиновников не исключают, что им удастся найти дополнительные средства для поддержки Киева. Однако они опасаются, что этого все равно будет недостаточно, чтобы компенсировать отсутствие более масштабной помощи, которую не удается согласовать в Конгрессе.

Выступая на совместной пресс-конференции в Берлине на прошлой неделе, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердили, что продолжат поддерживать Украину. Во вторник министр обороны Германии Борис Писториус объявил о выделении Украине пакета помощи в размере 500 миллионов евро.

Европейская поддержка становится все более значимой для Киева, пишет Reuters, поскольку Байдену не удается провести через Конгресс 60-миллиардный пакет помощи Украине. При этом его внимание в области внешней политики по большей части сосредоточено на войне в Газе, отмечает агентство.

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