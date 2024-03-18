Вернувшийся с фронта заключенный снова попал в колонию и вновь отправится на фронт

Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил экс-участника войны в Украине Арсена Мелконяна к трем годам и двум месяцам колонии-поселения за угрозы судье, которая ранее приговорила его к 11 годам заключения за убийство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба местных судов, обратила внимание «Медиазона».

Мелконяна осудили по статьям об угрозах убийством (119 УК), угрозе в связи с осуществлением правосудия (296 УК) и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию (часть 2 статьи 321 УК). Помимо трех лет в колонии-поселении ему назначили штраф в 150 тысяч рублей.

Как отмечает «Медиазона», в 2020 году сестра осужденного Анна поругалась в родительском чате с риелтором и отцом-одиночкой Романом Гребенюком. После этого Арсен Мелконян до смерти избил Гребенюка. Осенью 2022 года суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима за убийство. Вскоре после этого Мелконян, вероятно, завербовался в ЧВК Вагнера и уехал из колонии на фронт, пишет издание.

Через полгода, в мае 2023 года, его задержали и арестовали. Издание V1.ru писало, что поводом для нового преследования стали угрозы, которые Мелконян высказывал в адрес нескольких человек. В 2022 году, находясь в волгоградском СИЗО, он угрожал убийством сотруднику исправительного учреждения, и попытался применить к нему силу. С июля 2022 по февраль 2023 мужчина отправлял своей бывшей жене и несовершеннолетней дочери сообщения с угрозами убийством. В апреле 2023 года Мелконян также написал письмо с угрозами судье, которая ранее отправила его в колонию.

На суде, который приговорил его к трем годам колонии-поселения за угрозы, мужчина заявил, что намерен снова отправиться на фронт.

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