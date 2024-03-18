Результат Путина на некоторых участках в Москве превысил цифры из Чечни

В Москве нашлось несколько избирательных участков, на которых официальный результат Путина оказался максимально близок к абсолютному. Там он якобы набрал 99% и более голосов избирателей. Внимание на это обратил электоральный эксперт Дмитрий Нестеров.

В своем фейсбуке он опубликовал сводную таблицу результатов по избирательным участкам Даниловского района Москвы и обратил внимание на аномальные результаты на участках №1757, №1766, №1769 и №3480, где Путин, согласно официальным данным, набрал 98,81%, 99,03%, 99,12% и 99,51% голосов соответственно. При этом на этих участках избиратели якобы не испортили и не унесли с собой ни одного бюллетеня.

При этом на других участках того же Даниловского района результат Путина варьировался в диапазоне от от 61% до 69% голосов. Нестеров объяснил это тем, что на там присутствовали «независимые наблюдатели и члены комиссий, которых не снес ураган отзывов, случившийся в Москве».

«К чему это я? К тому, что на этой территории только что возник новый электоральный султанат. <...> И когда будете слышать/читать, что самые высокие проценты Пyтин получил в Чечне, не забывайте героев невидимого фронта из султаната „Даниловский“, без лишней помпы переплюнувших ту гордую горную республику», — прокомментировал свою находку Нестеров.

По данным республиканской избирательной комиссии Чечни, в этом регионе за Владимира Путина проголосовали 98,99% избирателей, а явка составила более 97%.

В целом же по стране итоговая явка, по данным ЦИК, составила рекордные для новейшей истории России 77,44%, при этом Владимир Путин после обработки 99,94% протоколов УИК набрал 87,3% голосов.

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