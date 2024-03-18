В Петербурге при подсчете голосов избили члена избирательной комиссии

В Петербурге во время подсчета голосов члена участковой избирательной комиссии (УИК) № 427 Калининского района с правом решающего голоса Олесю Васильченко избили члены территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 38. Об этом в своем телеграм-канале сообщило объединение «Наблюдатели Петербурга».

Как говорится в сообщении, около трех часов ночи 18 марта, когда на участке шел подсчет голосов, к Васильченко подошли мужчина и женщина. Мужчина показал удостоверение члена ТИК, но Васильченко не успела разглядеть его имени. Они попросили девушку выйти с ними из помещения «для разговора».

Васильченко отказалась, тогда мужчина схватил ее за руку, она вырвалась, после чего мужчина повалил ее на пол и потащил к выходу. «Бросили на пол, били и тащили по коридору», — рассказала Васильченко.

В итоге ей удалось вырваться и выбежать на улицу без верхней одежды. Она вызвала «скорую помощь», которая отвезла ее больницу для снятия побоев. Также Васильченко планирует написать по факту произошедшего заявление в полицию. Подробный рассказ Васильченко о нападении опубликовало издание RusNews.

Это же издание также сообщило о том, что ранее на участок, где работала Васильченко, приехала журналистка Элина Козич, но ее оттуда выгнали. RusNews отмечает, что Козич приехала на участок, узнав, что на Васильченко оказывают давление. Журналистка вела видеосъемку из-за чего у нее возник конфликт с членами избирательной комиссии. В итоге последние выгнали Козич с участка.

На видео, снятом Козич, члены избирательной комиссии хватают ее руками, заслоняют объектив камеры, а затем и вовсе пытаются выхватить телефон и остановить запись. Как пишет RusNews, Козич также обратилась в связи с действиями членов УИК в полицию.

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