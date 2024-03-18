Наблюдательницу на выборах избили в полицейском участке

Наблюдательницу от КПРФ Веру Индиенко избили в отделении полиции после задержания на избирательном участке 16 марта. Об этом со ссылкой на знакомых девушки сообщает «Агентство». Сама она рассказала им об этом на суде, который назначил ей 12 суток ареста по статье о демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

Индиенко была наблюдательницей на участке №369 в московском районе Коптево. 16 марта она сообщила своей знакомой, что у председателя комиссии в телефоне якобы появилась «бумага от КПРФ» об отзыве у Индиенко полномочий наблюдателя. После этого она перестала выходить на связь. Друзья Индиенко нашли ее в коптевском отделении полиции ночью.

Позднее выяснилось, что поводом для задержания наблюдательницы стал донос других наблюдателей. Они рассказали, что девушка, переписываясь в чате со своего мобильного телефона, использовала «слова радикального характера», а также «призывала совершить поджог, тем самым помешав избирательному процессу». Прибывший на избирательный участок полицейский Алексей Елизаров изучил аккаунт Индиенко во «Вконтакте» и нашел в нем фотографию девушки в бело-сине-белой кофте с подписью «Голосую за сменяемость власти». Силовик посчитал это постом «против действующей власти» и назвал бело-сине-белый цвет символикой «Легиона Свобода России». Сама Индиенко сказала, что эти цвета ничего не значат, и что она сама сшила кофту около трех лет назад.

Коптевский районный суд арестовал Индиенко на 12 суток несмотря на то, что она — единственный родитель пятилетнего ребенка. Перед заседанием девушка рассказала знакомым, что пока она находилась в ОВД, ей надели на голову мешок и избивали ее.

«Веру били по голове, на голову надели мешок. Но в связи с тем, что, слава богу, мешок был довольно тонкий, она его порвала. Ржали, издевались, смеялись, хамили, пихали. Но следов побоев явных нет. Они умеют бить», — сказал «Агентству» один из знакомых Индиенко.

На суде девушка сообщила, что неизвестный человек без опознавательных знаков избил ее в отделении полиции, но судья это проигнорировала, отмечает «Агентство».

Издание пишет, что силовики взяли показания у брата Индиенко, который придерживается провластных взглядов. Он рассказал, что Вера Индиенко поддерживает оппозицию и посещала похороны Алексея Навального.

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