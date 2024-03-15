В первый день выборов на Дальнем Востоке более 400 участков показали 100% явку

На Дальнем Востоке на более чем 400 участках в первый день выборов проголосовали 100% избирателей. Об этом рассказало издание «Верстка», проанализировав данные избиркомов Приморья, Камчатки, Чукотки, Магаданской области и Сахалина.

Участки, которые отчитались о 100% явке, в основном расположены на вышедших в море рыболовецких судах или в некоторых отдаленных населенных пунктах в тундре. Всего на них проголосовало около 17 тысяч человек.

«Верстка» отмечает, что большинство участков, расположенных на кораблях, приписаны к Владивостоку и Находке в Приморском крае — всего их более 150. По данным избирательных комиссий, на каждом из них якобы проголосовало 100% избирателей — около девяти тысяч человек.

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В избирательной комиссии Камчатского края также заявили, что на всех 124 кораблях, где были открыты участки, к концу первого дня выборов проголосовали 100% избирателей (более 6,8 тысяч человек). Голосование также завершилось на 33 и 56 кораблях, которые приписаны к сахалинским портовым городам Холмску и Невельску соответственно. Всего на этих судах проголосовали 3,4 тысячи избирателей.

Отчитались о 100% явке и комиссии двенадцати участков на кораблях в Магаданской области. В селе Нутэпэльмен на берегу Чукотского моря 100% избирателей якобы проголосовали уже к обеду первого дня выборов по местному времени. По данным «Верстки», в некоторых селах Чукотки голосование завершилось досрочно еще в начале этой недели.

РИА Новости сообщило, что к концу первого дня выборов в Чукотском автономном округе якобы проголосовали 63,66% избирателей, в Магаданской области — 48%, в Сахалинской области — 47%, в Камчатском крае — 35,92%.

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