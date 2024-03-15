Иностранные компании начали блокировать параллельный импорт техники в Россию

Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Собеседник издания среди ритейлеров сообщил, что зарубежные компании, пытающиеся контролировать параллельный импорт в Россию, подписывают мораторий на реэкспорт товаров с партнерами в других странах, где они официально представлены. По словам источника «Коммерсанта», нарушение документа приводит к разрыву контракта.

Товары шведской Electrolux Group, в которую входят бренды бытовой техники Electrolux, Zanussi и AEG, уже представлены на российских площадках в ограниченном объеме, рассказал исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли. По словам управляющего директора департамента «Крупная бытовая техника» «Марвел-Дистрибуции» Дмитрия Левина, сейчас Electrolux добивается блокировки размещения своих товаров даже на маркетплейсах. Помимо Electrolux поставки своих товаров в Россию через параллельный импорт начала отслеживать Groupe SEB, в которую входят бренды Tefal, Braun и Rowenta, добавил Левин.

Источник «Коммерсанта» на рынке ритейла предполагает, что можно ожидать полного исчезновения вышеперечисленных брендов с российских полок. Коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев рассказал изданию, что общий ассортимент продукции ритейлера в 2023 года расширился на 23% по сравнению с 2022 годом за счет турецких и китайских брендов, а также за счет производителей из стран ЕАЭС.

Производитель бытовой техники Electrolux заявил об уходе из России после начала войны в Украине. Позднее компания продала свое российское подразделение местным управляющим. С декабря 2022 года по декабрь 2023 доля Electrolux, к примеру, в посудомоечных машинах в России упала с 5% до менее 1% в штуках, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Другой ушедший из России бренд, немецкий Bosch, потерял более половины доли в сегменте посудомоечных машин в России и занимает 8% рынка. Лидером по итогам 2023 года в этой категории стал китайский Haier — в стране было продано 1,3 миллиона его посудомоечных машин, что на 14% больше показателей 2022 года.

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