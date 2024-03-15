Дания введет обязательный призыв женщин в армию из-за России

На фоне войны в Украине и ухудшающихся отношений с Россией Дания планирует перестроить армию и впервые в истории страны ввести обязательный воинский призыв для женщин, пишет The Guardian со ссылкой на парламент страны. На фоне роста риска российской агрессии Минобороны Дании видит необходимость в «историческом усилении» армии.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен признал, что в Европе все сильнее опасаются российского вторжения, а введение обязательного призыва для женщин не только позволит усилить Вооруженные силы Дании, но и приблизиться к решению проблемы равенства полов.

«Женский призыв — жизненно важное решение, которое позволит укрепить датскую оборону», — заявил министр.

Обязательный призыв в армию для женщин Дания планирует ввести с 2026 года. С этого момента власти рассчитывают призывать в год по пять тысяч женщин и мужчин. Таким образом с 2026 года Вооруженные силы Дании будут призывать по 10 тысяч человек в год, такие объемы сохранятся до 2033 года.

«Мы вооружаемся, не потому что мы хотим войны. Мы вооружаемся, потому что мы хотим ее избежать», — заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен. Она также сказала, что правительство хочет добиться «полного равноправия полов» и увеличить службу по призыву для женщин с 4 до 11 месяцев. В 1998 году в Дании впервые разрешили женщинам добровольно проходить службу в армии. В 2023 году в стране отслужили около 4700 женщин.

Сейчас в Дании сохраняется призывная служба, и все датчане мужского пола, достигшие 18 лет, формально несут воинскую обязанность. Призыв в армию проходит каждый год в назначенный заранее День вооруженных сил и представляет собой письменный тест, медосмотр и лотерею, которая случайным образом определяет, кто из призывников должен пройти срочную службу, а кто отправляется в резерв. Служба длится четыре месяца, по окончанию которой призывник должен получить базовое армейское образование.

Введение новой системы призыва еще должно пройти одобрение депутатов местного парламента, однако, как ожидается, это оно будет получено, ввиду того, что еще летом 2023 года большинство партий поддержало эту идею.

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