Россия отказывает жителям «новых» территорий в нормальных пенсиях

Жители оккупированных территорий Украины, вынужденные остаться на захваченной Россией земле или покинуть свои дома и уехать в Россию, не могут получить нормальные пенсии — предлагаемые выплаты не дотягивают даже до прожиточных минимумов. Об этом «Холоду» рассказали сами пострадавшие, которые столкнулись с проблемами при оформлении выплат в российских органах власти.

Пенсионеры отмечают, что российские отделения пенсионных и социальных фондов могут более полугода рассматривать базовые заявки на получение выплат. Кроме того, власти отказываются засчитывать трудовой стаж, полученный в Украине, а порой не могут перенести документы из одной комнаты в другую, затягивая таким образом процесс оформления выплат. Из-за этого многие пенсионеры столкнулись с финансовыми сложностями и берут кредиты на базовые нужды, например, оплату транспорта.

«Мы думали: ну, месяц подождем, и будет пенсия. Через месяц нам уже нечем было платить [за квартиру]. А потом нам в Пенсионном фонде сказали: “Люди уже семь месяцев ждут назначения. И вы ждите”», — рассказывает одна из пострадавших Валентина Ивановна (имя изменено).

В итоге женщина вместе с мужем смогли добиться выплат, однако они оказались минимальными: 11 668 и 11 228 рублей соответственно, при прожиточном минимуме в Московской области, где они сейчас живут, в размере 15 735 рублей. Для сравнения, в Украине пенсия Валентины Ивановны составляла 7 785 гривен или 21 тысячу рублей по курсу на 2021 год.

Для подтверждения трудового стажа Пенсионному фонду недостаточно трудовой книжки. Представители органов требуют от бывших граждан Украины подтверждений в украинских органах: справок, выписок и прочих документов. Однако в нынешних условиях получить их практически невозможно, более того, многие граждане утратили свои документы во время боевых действий. А восстановить их можно было только через территориальные отделения, многие из которых сейчас лежат в руинах.

Именно с такой проблемой столкнулся, например, 75-летний Иван Сергеевич из Бахмута, которому в российском отделении сказали, что будут запрашивать информацию у отделения пенсионного фонда в Артемовске (Бахмуте). Чтобы получить пенсию, ему в итоге пришлось переехать в город Шахтерск в аннексированной Донецкой республике, однако и там его проблему не решили до сих пор.

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