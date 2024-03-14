Искусственный интеллект доказал нелегитимность победы Путина в 2018 году

Программное обеспечение «Ревизор» подтвердило фальсификации на президентских выборах 2018 года как минимум в 11 российских регионах. Об этом пишет «Новая газета Европа».

Специалисты через систему «Ревизор» проверили видео с записью голосования 18 марта 2018 года на 1238 участках в 29 регионах страны. Эти данные показали, что в 11 из 83 российских субъектов (без аннексированных Крыма и Севастополя) данные голосования сфальсифицировали.

Один из создателей «Ревизора» Влад Матвеев (издание изменило имя) на основе выводов программного обеспечения указал, что невозможно сказать, кто победил на выборах 2018 года. Другой создатель программы Иван Шукшин сказал: «Как Путина можно считать избранным, если неизвестно, как голосовали целые регионы?»

Сервис контроля голосования презентовал предприниматель Михаил Моторин (имя изменено) в 2020 году нескольким своим знакомым. Он позволял найти нужный участок, посмотреть в режиме онлайн, как установлены веб-камеры, и убедиться, что в зону видимости попадают урны. Их положение на тот момент научилась анализировать нейросеть.

«Новая газета Европа» отмечает, что система может достаточно точно находить урны на новых видео с участков. Часто она замечала их там, где не мог разглядеть человек.

После этого разработчики научили систему отличать избирателя от остальных людей. При этом программисты отметили, что на участках зачастую много людей, кроме избирателей: их родственники, наблюдатели, члены УИК, проверяющие и так далее.

Через год после создания «Ревизора», в 2021 году, ЦИК закрыла доступ к трансляциям. «У нас была вилка. Либо мы показываем трансляцию массово, но в течение 12 часов в рамках тех денег, которые были выделены на видеонаблюдение. Либо мы показываем все трое суток, начиная с 17 числа 7 утра и до подписания протоколов об итогах голосования уже 20 числа, но мы показываем только для тех людей, которые непосредственно участвуют в выборах», — объяснял это решение зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

После отказа от общедоступных трансляций записи с участков стали доступны партиям и кандидатам на специальном сервисе. Также трансляции велись при общественных палатах регионов в специальных 86 центрах для наблюдения.

О фальсификациях на выборах 2018 года писала в том числе «Новая газета». Так, журналисты издания подсчитали, что на случайных участках в Чечне, Дагестане, Татарстане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии приписали 31 тысячу голосов.

На записях с 80 участков в Кемеровской и Тюменской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе волонтеры обнаружили приписки в почти 30 тысяч голосов. Аналитик Сергей Шпилькин писал, что по всей России могли вбросить до десяти миллионов голосов.

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