Избит глава регионального штаба Надеждина

Неизвестные напали на главу предвыборного штаба Бориса Надеждина в Калуге Константина Ларионова. Об этом со ссылкой на самого Ларионова сообщает телеграм-канал «Голос перемен».

Нападение произошло в Калужской области в 17:30 по местному времени, когда Ларионов возвращался домой с работы. По его словам, к нему подбежали трое неизвестных людей: они окружили его, повалили на землю и избили руками и ногами. Ларионов рассказал, что нападавшие были одеты во все черное, а их лица были закрыты медицинскими масками.

«Они сломали мое тело, но им не удалось сломать мой дух. Синяки заживут, раны затянутся, а Россия будет свободной», — сказал Ларионов «Голосу перемен».

Телеграм-канал опубликовал фотографии политика после нападения. На них видны ссадины Ларионова на голове, руках и ногах. «Голос перемен» отмечает, что сейчас глава калужского штаба Надеждина находится в безопасности, ему оказывается первая помощь.

Фото: «Голос перемен»

Ранее стало известно, что Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал главу местного штаба Надеждина Игоря Краснова на 11 суток по статье о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Как сообщила «Медиазона», поводом для преследования Краснова стало размещение им радужного флага в телеграм-чате на 11 человек.

Издание отмечает, что вместе с ним суд также арестовал волонтера местного штаба, 18-летнего Владислава Спиренкова. Юношу задержали во время первой пары в Российской таможенной академии, где он учится. По какой статье его преследуют, не уточняется.

Штаб Бориса Надеждина во Владивостоке также сообщил о задержании еще двух волонтеров — Даниила Лаптева и Анастасии Коньковой. Утром 13 марта люди в штатском увезли их из кампуса Дальневосточного федерального университета в неизвестном направлении.

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