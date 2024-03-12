Российская элита ждет от Путина перестановок в правительстве после выборов

Представители российской элиты «лихорадочно борются» за места в новом правительстве, которое Владимир Путин должен сформировать после ожидаемой победы на президентских выборах в марте. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к администрации российского президента и правительству.

По их словам, победив на выборах, Путин может впервые с 2020 года серьезно изменить состав кабинета министров.

Так, собеседники агентства рассказали, что места в новом правительстве может лишиться нынешний министр энергетики Николай Шульгинов. Одним из претендентов на эту должность называют Бориса Ковальчука, который сейчас возглавляет энергохолдинг «Интер РАО».

По другой версии, Ковальчук может стать топ-менеджером одного из крупнейших российских энергетических холдингов и сменить Александра Новака на посту российского представителя в ОПЕК+.

Другим кандидатом на пост министра энергетики, по словам источников, является действующий министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, отец которого Николай Патрушев занимает пост секретаря Совета безопасности России. По данным Bloomberg, последние успехи российского сельскохозяйственного сектора могут обеспечить Патрушеву-младшему должность вице-премьера.

Также более значительную роль в правительстве, по мнению собеседников агентства, может получить вице-премьер Юрий Трутнев, отвечающий за развитие российского Дальнего Востока.

В последний раз Путин менял состав правительства в 2020 году. Тогда он уволил с поста премьер-министра экс-президента страны Дмитрия Медведева, назначив вместо него бывшего главу налоговой службы Михаила Мишустина.

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