Путин в третий раз с начала войны сменил замминистра обороны по матобеспечению войск

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Булыгу на должность замминистра Минобороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение войск. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

До этого Булыга был заместителем командующего войсками Западного военного округа по матобеспечению. На сайте Минобороны говорится, что он в 1990 году закончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, в 1999-м – Военную академию тыла и транспорта, 2010-м – Военную академию Генштаба. Булыга служил в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Центральном военных округах, в департаменте планирования и координации МТО Минобороны.

До этого должность замминистра Минобороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение войск, занимал Алексей Кузьменков. Его назначили в апреле прошлого года. Ранее он был замкомандующего Росгвардией. Перед Кузьменковым за матобеспечение войск в Минобороны отвечал Михаил Мизинцев, назначенный в сентябре 2022 года. До назначения он руководил Национальным центром управления обороной.

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Ране провластные СМИ сообщили, что главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова отправили в отставку. По их информации, временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ стал Александр Моисеев. Это произошло после нескольких успешных атак ВСУ по российским кораблям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию. «Есть указы с грифом "секретно", я не могу их комментировать. Открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было», — сказал он журналистам.

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