«Медуза» сообщила о массовых атаках на свои ресурсы

Ресурсы «Медузы» подверглись массовым атакам со стороны российских властей. Об этом говорится на сайте издания.

Оно сообщило, что ресурсы «Медузы» подверглись атакам в феврале 2024 года. В марте атаки продолжились. «Медуза» отмечает, что это произошло в одно время с гибелью политика Алексея Навального и за несколько недель до президентских выборах в России.

«Конечно, «Медузу» атаковали и раньше — практически на протяжении всей нашей истории, и особенно активно — после начала полномасштабной российско-украинской войны. Тем не менее, нашей технической команде еще не приходилось сталкиваться с угрозами такого масштаба», — сказано в заявлении издания.

Речь идет, в частности, о блокировке «зеркал» «Медузы», позволяющих открывать ее сайт без VPN. Если с начала войны их находили и блокировали раз в две недели, то теперь блокировки происходят раз в 10-20 минут. Также увеличились DDoS-атаки на сайт издания.

Кроме того, «Медуза» сообщила об участившихся попытках сломать свою систему краудфандинга. «Три-четыре раза в минуту платежной системе для приема пожертвований пытаются скормить ворованные банковские карты — чтобы сломать эту систему и заставить банки отказаться от сотрудничества», — объяснили в издании. Там отметили и участившиеся попытки взлома аккаунтов его сотрудников, а также атаки на почти все платформы «Медузы».

В прошлом году издание сообщило, что смартфон ее гендиректора Галины Тимченко заразили шпионской программой Pegasus. Издание отмечало, что у российских спецслужб нет доступа к этому ПО, в отличие от европейских.

О возможном взломе позже сообщила и гендиректор «Новой газеты. Европа» Мария Епифанова. Однако было неясно, шла ли речь тоже о Pegasus или нет.

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