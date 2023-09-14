Вслед за Тимченко о возможном взломе своего смартфона сообщила гендиректор «Новой газеты. Европа» 

Генеральный директор «Новой газеты. Европа» Мария Епифанова 29 августа получила на свой айфон оповещение от Apple о возможном взломе гаджета «проправительственными хакерами». Об этом пишет «Новая газета. Европа». Идет ли речь об использовании Pegasus, не ясно.

«Скорее всего, злоумышленники нацелились на вас индивидуально из-за того, кем вы являетесь или чем занимаетесь. <…> Хотя существует вероятность того, что это ложная тревога, отнеситесь к этому предупреждению серьезно», — говорилось в сообщении.

Apple также дала рекомендации по тому, как обезопасить устройство. Часть из них Епифанова выполнила, но не стала никуда обращаться по поводу этой угрозы.

Уже 3 сентября журналистка получила оповещение от Telegram, в котором говорилось, что кто-то вошел в ее аккаунт из Египта с устройства Huawei.

«[Я] зашла в настройки конфиденциальности, там действительно был активный сеанс с геолокацией Каир, я его завершила и сменила пароль», — рассказала Епифанова.

Накануне «Медуза» сообщила, что смартфон гендиректора издания Галины Тимченко заразили шпионской программой Pegasus. После этого она получила такое же уведомление от Apple, как и Епифанова.

«Новая газета. Европа» пишет, что пока нельзя сказать, что смартфон Епифановой атаковали именно с помощью Pegasus. Издание обратилось к специалистам из Access Now, которые помогают жертвам подобных взломов, и ждет от них ответа.

Как оказалось, в один день с Епифановой такое же уведомление от Apple получил и корреспондент «Новой газеты. Балтия» Евгений Павлов. По его словам, тогда он не придал этому значения, однако после выхода публикации в «Медузе» об атаке на смартфон Тимченко также обратился в Access Now.

Также о получении аналогичного оповещения от Apple в своем фейсбуке рассказал бывший шеф-редактор программы «Балтия. Неделя» телеканала «Настоящее время» Евгений Эрлих. Он не уточнил, когда получил сообщение, но отметил, что его смартфон «иногда ведет себя странно».

«Как минимум, греется периодически на ровном месте. А мой мессенджер неожиданно в течении суток самостоятельно (но от моего имени) начал формировать некие абстрактные группы из моих друзей и предлагать им коллективно вступить со мной в переписку», — написал Эрлих.

В связи с этим он попросил своих друзей и коллег не вести с ним никаких секретных разговоров и не отправлять ему никаких «тайных писем». «Помните, все, что вы мне написали и наговорили за ближайшие дни (недели или месяцы) — теперь, возможно, известно до последней запятой неким проправительственным…» — написал журналист.

Как отмечает «Новая газета. Европа», у журналистов, которые сообщили о возможных атаках на свои смартфоны, есть общее — они давно живут в Латвии и пользуются латвийскими сим-картами.

По данным «Медузы», за попытками взлома могут стоять европейские спецслужбы, у которых, в отличие от российских, точно есть доступ к шпионскому ПО Pegasus.

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